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500 kilogram bozuk et piyasa sürülecekti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan satışa hazır vaziyette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Asayiş 08.10.2019, 14:23 08.10.2019, 14:30
500 kilogram bozuk et piyasa sürülecekti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kokmuş ve tüketilmeyecek durumda olan satışa hazır vaziyette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Halk sağlığını koruma amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, gıda denetimlerine kent merkezinde 3 ayrı ekiple kapsamlı şekilde devam ediyor. Gıda kontrol ekiplerinin Yenişehir ilçesinde yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit eden 500 kilogram bozuk kırmızı ete tutanakla el konuldu. Satışa sunulmak üzereyken ele geçirilen kırmızı et ile ilgili gerekli yasal işlemleri gerçekleştiren ekipler, bozuk olan 500 kilogram eti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu’nda kontrollü bir şekilde imha etti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların güvenli gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için denetimlerine kent merkezindeki 4 ilçede gıda ürünü satan ve depolayan iş yerlerinde rutin şekilde devam edecek.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yenişehir #bozuk et #asayiş #diyarbakır
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