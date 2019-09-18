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50’den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 50’den fazla öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 18.09.2019, 16:09 18.09.2019, 16:44
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 50’den fazla öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, Kaymakam Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkan Vekili Yücel Karan olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
(Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Murat Seyman/İHA)
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