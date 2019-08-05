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6 Katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatı katındaki daire içinde maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 05.08.2019, 21:08
6 Katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatı katındaki daire içinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın akşam 18.50 sıralarında Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketleri Kastamonu’ya giden M.A. ve ailesinin yaşadığı 6 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin çatıyı sardığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın çıkan çatı katındaki dairenin büyük hasar gördüğü olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

(İHA)
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