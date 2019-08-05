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6 Katlı binanın çatısı alev alev yandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatı katındaki daire içinde maddi hasar meydana geldi.
Asayiş 05.08.2019, 21:08
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatı katındaki daire içinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın çıkan çatı katındaki dairenin büyük hasar gördüğü olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.(İHA)
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