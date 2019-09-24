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65 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, sınav günü Kayseri’de görevli olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 24.09.2019, 09:44
65 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, sınav günü Kayseri’de görevli olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak 65 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sınav tarihinde Kayseri’de görevli olan şüphelilerden olan 3 kişi, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Ankara ve İstanbul’un şüphelisi olan 4 şüpheli şahısta yakalandı.

(İHA)
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