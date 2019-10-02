7 bölücü PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "miz, terör örgütü’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK’lıdaha etkisiz hale getirildi."

(İHA)