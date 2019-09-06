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70 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Asayiş 06.09.2019, 21:34
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İş yerine gelen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Musa Erdoğan/İHA)
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