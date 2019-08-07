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78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç’i bıçaklayarak öldürdü.
Asayiş 07.08.2019, 12:37
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç’i bıçaklayarak öldürdü.
Yaşlı kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(İHA)
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