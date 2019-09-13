Son Dakika
"Yeditepe Huzur" asayiş Uygulaması 39 ilçede yapılıyor
SPK haftalık bülteni
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Osmaniye HDP İl Binasında arama
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
Döviz kurları
Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi
Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı
AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor

80 yaşındaki kadını darp eden zanlı için tutuklama kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Asayiş 13.09.2019, 21:40
80 yaşındaki kadını darp eden zanlı için tutuklama kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ”Müşteki F.A.’nın, 08.09.2019 tarihinde yaşanan olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, saat 01.00’da evine şüpheli bir şahsın girdiğini, uyuduğu esnada şüphelinin evin içerisinde olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşandığını, bağırarak komşulardan yardım istediğini, şahsın korkarak evden kaçtığını beyan ettiği anlaşılmış olup, olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığınca Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır. Müştekinin, 10.09.2019 tarihinde, olay günü jandarmaya bilgi verirken hem şokta olduğunu hem de jandarma ekipleri ve yakın akrabalarından çekindiği için olayın aslını anlatmadığını, aslında eve giren şüpheli şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bağrışma ve boğuşma esnasında da kendisini darp ettiğini beyan ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Açıklama, “Müştekinin beyanları doğrultusunda 1965 doğumlu İ.M. isimli şüpheli Cumhuriyet savcımızın talimatı ile gözaltına alınmış, şüpheli 11.09.2019 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli kontrol kararına itiraz edilmiştir. Başsavcılığımızın itirazı Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilerek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@