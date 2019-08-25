9 PKK’lı teröriste daha ’Pençe’ indi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)