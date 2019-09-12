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ABD askerlerinden PKK/YPG teröristlerine eğitim

ABD askerlerinin YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 12.09.2019, 16:29 12.09.2019, 17:16
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ABD askerlerinin YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.

PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi medya hesabında DEAŞ’a karşı mücadele etmek için düzenlenen ortak eğitimin videosunu paylaştı. Paylaşımda, “Komando adayları, 3 Ağustos tarihinde Suriye’de bir odayı temizliyor. CJTFOIR gücü adayları, yaz dönemi eğitiminin kısmı olarak kentsel arazi askeri operasyonlarında eğitim verdi” ifadeleri kullanıldı.

ABD ve PKK/YPG’nin son birkaç ay içinde çoğu Arap yaklaşık 700 teröriste eğitim verdiği ve teröristlerin daha sonra PKK/YPG saflarına katıldıkları kaydedildi. Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad’da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #terörist #ypg #pkk #ABD askerleri
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