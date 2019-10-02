Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
ABD’li kadının aslanla tehlikeli dansı
ABD’de bir hayvanat bahçesinde güvenlik bariyerini ihlal ederek aslanın tutulduğu alana geçen kadın, ziyaretçileri korkuttu. Aslanın karşısında dans ederek aslana el sallayan kadın, tehlikeli hareketi sonucu yara almadı.
Asayiş 02.10.2019, 14:48
ABD’de bir hayvanat bahçesinde güvenlik bariyerini ihlal ederek aslanın tutulduğu alana geçen kadın, ziyaretçileri korkuttu. Aslanın karşısında dans ederek aslana el sallayan kadın, tehlikeli hareketi sonucu yara almadı.
Kadının ziyaretçi olayı yara almadan atlattı.(İHA)
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