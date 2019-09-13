Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı
Adana’da ablasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının, kaçarken ambulansı arayıp "ablamı bıçakladım çabuk yetişin onu kurtarın" dediği ortaya çıktı.
Adana’da ablasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının, kaçarken ambulansı arayıp "ablamı bıçakladım çabuk yetişin onu kurtarın" dediği ortaya çıktı.
Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 73112. Sokak’taki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Sultan B. (34), kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte yaklaşık 6 ay önce Fatih Mahallesi’ndeki eve taşındı. Ali B. bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar’ın evine gelip kapıyı çalarak "Buranın adresi nedir? Ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim" deyip kaçtı. Bunun üzerine şüphelenen kadın aşağı inip Sultan B.’nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledi.
"BIÇAKLADI KURTARIN DİYE AMBULANSI ARADI"
Ali B.’nin emniyetteki sorgusunda ablasını hırsız sandığını söylemeye devam ettiği daha sonra da korkup kaçtığını kaçarken de adresi sorup ambulansı da kendisinin aradığını söylediği öğrenildi. Polis, bunun üzerine 112 kayıtlarına bakıldığında 112’yi zanlının arayarak, "Ablamı bıçakladım, çabuk bu adrese gidin onu kurtarın" diye konuştuğu ortaya çıktı.
Bu arada genç kadının adli tıp kurumunda yapılan otopsi de 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kadın, yakınları tarafından morgdan alınıp toprağa verildi. Zanlı kardeş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.İHA)
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