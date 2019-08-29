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Acemi sürücü aynı kişiye 2 kez çarptı
Çanakkale’de acemi bir motosiklet sürücüsü, kavşakta aynı yayaya iki kez çaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Asayiş 29.08.2019, 21:22
Olay Bayramiç ilçesinde Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde kavşağa giren kadın sürücü, fren yerine gaza basınca karşıdan karşıya geçen bir yayaya hafif bir şekilde çarptı. Motosiklet sürücüsüne daha dikkatli olması konusunda ikaz eden yaya tekrar karşıya geçmeye çalışırken, motosiklet sürücüsü de o anlarda gaza basmaya devam etti. Yolun ortasında tekrar yayaya çarpınca hem kadın sürücü, hem de adam yere düştü. Yaşanan kazanın ardından yaya önce motosikleti kaldırdı, daha sonra da kadın sürücüye yardım etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da kazazedelere yardım etti. O anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye takıldı.(Utku Yaşar Cüce/İHA)
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