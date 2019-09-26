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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
- Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Asayiş 24.09.2019, 08:25 24.09.2019, 09:06
ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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