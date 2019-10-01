Adana'da “huzur ve güven“ uygulaması

ADANA (AA) - Adana'da 1545 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "Adana Huzur ve Güven Uygulaması"na asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 209 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 4 dedektör köpek kullanıldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 13 bin 220 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Ayrıca 6 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulamada 6 bin 905 araç kontrol edilirken, 12 araç trafikten menedildi. Toplamda 125 araca 90 bin 410 lira ceza uygulandı.

Kontroller sırasında 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 7 adet şarjör, 80 adet dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici ve delici alet, 2 adet sopa, 33 adet uyuşturucu hap ve 282 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

