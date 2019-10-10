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Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre, yapım aşamasında ise bin 300 litre sahte rakı ele geçirildi.

Asayiş 10.10.2019, 10:17 10.10.2019, 10:28
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre, yapım aşamasında ise bin 300 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki iki ayrı evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen polis, satışa hazır 190 litre, yapım aşamasında ise bin 300 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheliler H.C. ve H.K'yi gözaltına aldı, sahte içkileri de imha etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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