Adana'ta terör propagandası operasyonu
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.
ADANA (AA) - Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı.
Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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