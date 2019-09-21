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Adana’da 3 DEAŞ’lı yakalandı
Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana’ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.
Asayiş 21.09.2019, 10:03
Adana Emniyet Müdürülüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli İ.F. (35), İ.H (25) ve A.C.M.’nin (35) Suriye’de DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana’ya geldiğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polisler, 3 DEAŞ üyesini yakaladı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan İ.F. İ.H. ve A.C.M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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