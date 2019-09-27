Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 27.09.2019, 10:40 27.09.2019, 10:50
Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
banner63

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Baüki Özbay’ın kullandığı 01 FC 644 plakalı fayans yüklü kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü Baki Özbay, Mehmet Yıldırım, Sercan Esen sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Esat Esen, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri hastane morguna konuldu.

Yaralı olarak kurtulan Esen, bir ses duyduğunu duvara ve elektrik direğine çarptıklarını sonrasında da ön camdan çıktığını anlattı.

(Neriman Çelebi/İHA)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@