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Adana’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1’i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Asayiş 08.10.2019, 08:59
Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1’i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösterilere katılıp, polis ekiplerine molotof ve EYP’li saldırıda bulunduğu, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettiği ve örgüt adına para topladıkları öğrenildi. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel kitap, dijital malzeme ve 20 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.(Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya/İHA)
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