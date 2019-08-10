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Adım adım takip edip kapkaç yaptılar

Adana’da motosikletli iki kişinin bir kadın ve çocuğu adım adım takip etmesi ve başka bir kadının çantasını alması saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 10.08.2019, 09:20
Adım adım takip edip kapkaç yaptılar

Adana’da motosikletli iki kişinin bir kadın ve çocuğu adım adım takip etmesi ve başka bir kadının çantasını alması saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Haziran Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde H.G. (33) adlı kadını motosikletli iki kişi adım adım takip ettikten sonra güvenlik kamerasının olmadığı bir yerde içinde cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Zanlıların kadını adım adım takip etmesi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bir başka olayda ise yine aynı zanlılar, 26 Temmuz Cuma günü Güney Kuşak Bulvarında S.E. (46) adlı kadını adım adım takip edip içinde bin 500 lira parası bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kapkaç olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde motosiklet ile gelen şahısların çantayı çalıp kayıplara karıştığını saptadı.

Ekipler, motosikleti kullanan zanlının Veysel K. (24) olduğunu belirledi. Zanlının 19 Mayıs Mahallesindeki evine baskın yapılarak yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Motosikletin arkasında oturan ve çantaları alan zanlının Abdurrahim B. olduğunu belirleyen polis zanlıyı 19 Mayıs Mahallesindeki evine yaptığı baskında yakaladı.

Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)
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