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Adıyaman’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 19.09.2019, 23:52 20.09.2019, 00:03
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Fatih Camii yanında iki grup arasında iddiaya göre alacak, verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda M.F. isimli şahıs darp nedeniyle, B.K. ise vücuduna isabet eden mermi ve bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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