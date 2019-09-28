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Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.
Asayiş 28.09.2019, 22:42
Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa yolu 16. kilometresi Atakent mevkisinde meydana geldi. İsmail D. yönetimindeki 80 AD 658 plakalı otomobil Şanlıurfa’dan Adıyaman’a seyir halinde iken, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Uğur’a (65) çarptı. Ağır yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.(Ahmet Arslantaş/İHA)
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