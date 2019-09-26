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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 25.09.2019, 23:56
Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burunçayır köyü çıkışında Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ali Ekber Emeröz idaresindeki 44 AU 005 plakalı hafif ticari araç ile köy yolundan çıkan Mustafa Türkmen idaresindeki 08 AR 287 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Ekber Emeröz ve Mustafa Türkmen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güldane Türkmen (50) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Güldane Türkmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
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