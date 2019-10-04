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Adliyeyi savaş alanına çeviren 17 şüpheliden 9’u tutuklandı

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 04.10.2019, 16:43 04.10.2019, 16:57
Adliyeyi savaş alanına çeviren 17 şüpheliden 9’u tutuklandı
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Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal Anadolu Adliyesi C blok -1. katta bulunan vatandaş girişinde dün 14.30 sıralarında meydana gelen kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından görülen dava sonrasında iki grup arasında kava çıkmış, kavgada sandalyeler ve çöp kovaları havada uçuşmuştu. Taraflar, polis memurları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

17 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık ve mahkeme sorguları tamamlanan 9 şüpheli Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#adalet sarayı #asayiş #adliye #kartal
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