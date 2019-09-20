Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

''Adnan Oktar suç örgütüne'' yönelik Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

Asayiş 20.09.2019, 10:45 20.09.2019, 10:53
Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
banner63

''Adnan Oktar suç örgütüne'' yönelik Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık hazır bulundu.

Davanın bugün görülen celsesine dün savunması tamamlanmayan tutuklu sanıklardan Bora Yıldız’ın savunmasının alınmasıyla başlandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suç örgütü #asayiş #Adnan Oktar
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@