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Adnan Oktar ve Didem Ürer böyle kaçmış (Video Haber)
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Oktar örgütüne yönelik iddianamenin ek klasörlerinde yer alan fotoğraflarda Oktar ve Ürer’in operasyondan dakikalar önce gizli geçitten kaçtıkları görülüyor.
Asayiş 20.08.2019, 12:51 20.08.2019, 13:56
Adnan Oktar ve Didem Ürer böyle kaçmış (Video Haber)
(İHA)
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