Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.09.2019, 18:20
Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
banner63

Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Çobanlar-Bolvadin yolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şakir B. (57) idaresindeki 03 ZA 744 plakalı araç, kavşakta yolun karşısına geçen Abdil K. (80) idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Feci kaza sonrasında araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Lütfiye B. (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Abdil K. ise ağır yaralandı.

TRAKTÖR ÜZERİNDEN GEÇTİ

Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, aracın traktörün kavşaktan karşıya geçtiği esnada hızla gelerek römorkuna çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle her iki araç da savrulup orta refüje çıkarken traktör sürücüsü Kalaycı da taşıt üzerinden düşüyor. Traktör, kaza sonrasında hareketine devam ederken taşıtın büyük olan arka lastiğinin yanı sıra römorkta bulunan her iki lastik de de sürücüsü Abdil K.’nin üzerinden geçiyor. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ağır yaralanan Kalaycı 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, hayatını kaybettiği belirlenen iki kişi de Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mücahit Kuzu - Ahmet Bilal Hamzaçebi/İHA)
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@