Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
TRAKTÖR ÜZERİNDEN GEÇTİ
Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, aracın traktörün kavşaktan karşıya geçtiği esnada hızla gelerek römorkuna çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle her iki araç da savrulup orta refüje çıkarken traktör sürücüsü Kalaycı da taşıt üzerinden düşüyor. Traktör, kaza sonrasında hareketine devam ederken taşıtın büyük olan arka lastiğinin yanı sıra römorkta bulunan her iki lastik de de sürücüsü Abdil K.’nin üzerinden geçiyor. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ağır yaralanan Kalaycı 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, hayatını kaybettiği belirlenen iki kişi de Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Mücahit Kuzu - Ahmet Bilal Hamzaçebi/İHA)
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