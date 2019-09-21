Son Dakika
Afyonkarahisar’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 21.09.2019, 13:16
Alınan bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar’a doğru seyir halinde olan Kürşat M. (39) idaresindeki 41 AZZ 454 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada araçta bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ile Eda Serra Malkoç (2) hayatını kaybederken, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Mevlüt Tınas/İHA)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Denizlispor
|5
|8
|3. Çaykur Rizespor
|4
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Antalyaspor
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Hatayspor
|4
|8
|5. Fatih Karagümrük
|4
|8
|6. Altay
|5
|8
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Osmanlıspor
|5
|7
|11. Adana Demirspor
|4
|6
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Norwich City
|6
|6
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız