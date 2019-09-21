Ağabeyini arayıp "iyi değilim" demişti sonra...
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Murat Ertem isimli turizm çalışanı, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesi üzerinde yol kenarında ölü bulundu. Kardeşinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Muhammet Erten, 1 saat önce kendisini arayıp kalbinin sıkıştığını söylediğini, geldiğinde ise kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığını ifade etti.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Murat Ertem isimli turizm çalışanı, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesi üzerinde yol kenarında ölü bulundu. Kardeşinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Muhammet Erten, 1 saat önce kendisini arayıp kalbinin sıkıştığını söylediğini, geldiğinde ise kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığını ifade etti.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 112 acil sağlık ekibi, Gündoğdu turizm bölgesi turizm caddesine geldiğinde yol kenarında bir şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemeleri sırasında olay yerine gelen Murat Ertem’in kardeşi Muhammet Ertem, kardeşinin kalp rahatsızlığının olduğunu belirterek “Yaklaşık 1 saat önce beni telefonla arayarak kalbinin sıkıştığını, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Ben de aracından inmesini ve bir taksiye binerek hastaneye gitmesini söyledim. Kendim de vakit geçirmeden Antalya’dan Manavgat’a geldim. Kardeşimin cansız bedeniyle karşılaştım. Benimle konuştuktan sonra kendi aracını sitenin kapısına bırakıp taksiye giderken yığılıp kalmış” şeklinde konuştu.
Murat Ertem’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.(Arif Kaplan/İHA)
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