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Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçti

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad’a takviye için Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgeye sevk edildi.

Asayiş 14.10.2019, 14:25 14.10.2019, 15:10
Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçti

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad’a takviye için Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG’den alınan Tel Abyad’a, sınırın Türkiye tarafında bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi. Takviye amacıyla gönderilen birlikler, Akçakale gümrük binasından önce Tel Abyad gümrüğüne, ardından şehir merkezine doğru hareket etti.

Gönderilen takviye birliklerin kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde görev alması bekleniyor.

(SD-HA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Barış Pınarı Harekatı #Suriye Milli Ordusu #takviye #Tel Abyad
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