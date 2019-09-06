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Ağrı’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı Valiliği, Patnos ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK operasyonunda 10 şahsın gözaltına alındığını, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Asayiş 06.09.2019, 20:17
Ağrı’da terör operasyonu: 10 gözaltı
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Ağrı Valiliği, Patnos ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK operasyonunda 10 şahsın gözaltına alındığını, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, Patnos ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüpheli 12 şahsa yönelik, 6 Eylül 2019 günü icra edilen operasyon ile 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, firar durumunda bulunan 2 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada operasyon kapsamında, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek, 8 adet video kaset, 4 adet DVD ve 1 adet CD, 1 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı tarafından yazılmış kitap ele geçirildiği kaydedildi. Teröristler ile yardım ve yataklık yapan işbirlikçi şahıslara yönelik operasyonların artan kararlılıkla, aralıksız devam ettiği belirtildi.

(Ramazan Demir/İHA)
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