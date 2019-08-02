Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

Akademisyeni öldüren öğrenci 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet'...

Asayiş 02.08.2019, 15:27 02.08.2019, 15:35
Akademisyeni öldüren öğrenci 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istenilen sanık Hasan İsmail Hikmet 27 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçtıktan sonra emekli polis memuru olan babası ve annesi ile emniyete gidip teslim olan Hasan İsmail Hikmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı.


'BUGÜN ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Hazırlanan iddianamede, sanık Hasan İsmail Hikmet'in, Medeni Usul Hukuku dersi sınavına girdiği, bu dersin gözetmeni Ceren Damar Şenel ve Aziz Erman Bayram'ın olduğu, şüphelinin 5 adet şeffaf kalemin içine yazdığı kopyalarla yakalandığı anlatıldı. Şüphelinin daha sonra konuştuğu arkadaşına, kopya çekerken yakalandığı ve okulunun 1 yıl uzayacağını, 2 sene önce yine kopya çekerken yakalandığını, Ceren Damar Şenel'in kendisini yakalayarak kopya işlemi yaptığını ve 1 hafta uzaklaştırma aldığını, bu sefer de kesin 1 yıl uzaklaştırılacağını söyleyerek, "Ben şimdi eve gidip silah alıyorum, bugün onu öldüreceğim" dediği ifade edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilerek dava açıldı. Mahkemece düzenlenen tensip tutanağına göre, sanık Hikmet 27 Eylül günü hâkim karşısına çıkacak.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-

#Hasan İsmail Hikmet #Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel #Akademisyeni öldüren öğrenci 27 Eylülde hakim karşısına çıkacak
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 03:59
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:09
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@