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Akçakale'ye roketin düşme anı kamerada!

Suriye’nin Telabyad bölgesinden Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 10.10.2019, 21:43 10.10.2019, 21:47
Akçakale'ye roketin düşme anı kamerada!
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Suriye’nin Telabyad bölgesinden Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Fırat’ın doğusundaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri sınır ötesinde ilerlemeye devam ederken, terör örgütü de sınır illerdeki sivilleri hedef alıyor. Telabyad’dan atılan roketlerden biri Akçakale İlçe Kaymakamlık binasının önüne düştü. Roketin düştüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Roketin düştüğü anlarda kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş, patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirme ile Akçakale’de Vergi dairesi Başkanlığı’nda çalışan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Maliye Memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cihan Güneş’in cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Güneş’in cenazesi, yarın düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Manisa’ya uğurlanacak.

KÜÇEK ELİF’İN CENAZESİ ŞANLIURFA’DA

Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve tedavi gördüğü Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim’in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçük Elif’in cenazesi otopsi için Şanlıurda Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Küçük kızın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenilirken, cenazenin gece Ceylanpınar Mezarlığı’nda defnedilmesi bekleniyor.

(Sinan Özdemir - Mehmet Dikeç - Siber Kuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#akçakale #roket #kaymakamlık binası
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