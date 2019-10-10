Akçakale’de 21 noktaya havan mermisi düştü: 2 ölü, 46 yaralı
Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye’nin Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 21 ayrı noktaya havan mermisi düştü. Olaylarda 1 Suriyeli bebek ile 1 memur hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.
Asayiş 10.10.2019, 17:03
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki operasyonları sürerken, obüs ve topçu birlikleri ile terör yuvaları teker teker imha ediliyor. Bölgeden çekilmeye başlayan terör örgütü üyeleri ise attığı havan mermileri ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki sivilleri hedef alıyor. Tel Abyad sınırındaki Akçakale ilçesinde 2 gündür toplam 21 ayrı noktaya havan topu düştü. Havan toplarının tamamı ilçe merkezindeki evlere isabet etti. YPG/PKK terör örgütünün roketli saldırılarında 1 Suriyeli bebek ile 1 memur hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda İHA Muhabiri Şinasi İnan da yaralandı.(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç - Şinasi İnan/İHA)
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