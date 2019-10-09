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Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.
Asayiş 09.10.2019, 23:47
Telabyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)
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