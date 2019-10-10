Akçakale’ye ikinci roket düştü. Suriye sınırından atılan bir havan mermisi daha Akçakale ilçe merkezine düştü. İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü öğrenildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.(İHA)