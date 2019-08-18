Son Dakika
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
Beşiktaş kötü başladı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti

Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti. Antalya’da 21 yaşındaki asansör servis elemanı, nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörünü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 18.08.2019, 17:30 18.08.2019, 17:48
Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti

Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti

Antalya’da 21 yaşındaki asansör servis elemanı, nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörünü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aykurt’tan geriye tamir sırasında kullandığı pense kalırken, gencin arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet veren 2 katlı bir kafede saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbet gününde bir işletmenin içerisinde yer alan asansörü tamir etmek için iş yerine gelen Oğuzhan Aykurt (21), uzun süre ortalıkta görünmedi. Asansör yanındaki merdivenden çıkan bir işletme personeli, Aykurt’un asansörün üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aykurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede polis inceleme başlatırken, gencin öldüğünü duyan iş yeri çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Bu sırada Aykurt’un ölüm haberini duyan Furkan ismindeki arkadaşı, geldiği işletmede arkadaşını asansör üzerinde görünce büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genci yakınları teselli etti. Polisin olayla ilgili araştırması devam ederken, Oğuzhan Aykurt’un cenazesi kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Oğuzhan’dan geriye ise sigarası, çakmağı ve asansör tamirinde kullandığı pensesi kaldı.

(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı /İHA)

#antalya #Akıma kapılan asansör servis elemanı #asansör servis elemanı #servis elemanı hayatını kaybetti
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:50
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Denizlispor 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Çaykur Rizespor 1 3
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Trabzonspor 0 0
14. Malatyaspor 0 0
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Galatasaray 1 0
18. Beşiktaş 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Adana Demirspor 1 3
3. Menemen Belediyespor 1 3
4. Osmanlıspor 1 3
5. Adanaspor 0 0
6. Akhisar Bld.Spor 0 0
7. Altay 0 0
8. Altınordu 0 0
9. Erzurum BB 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Keçiörengücü 0 0
12. Ümraniye 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Boluspor 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Everton 2 4
8. M. United 1 3
9. Burnley 2 3
10. Norwich City 2 3
11. Sheffield United 1 1
12. Crystal Palace 1 1
13. Leicester City 1 1
14. Wolverhampton 1 1
15. West Ham 2 1
16. Aston Villa 2 0
17. Newcastle 2 0
18. Southampton 2 0
19. Chelsea 1 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Mallorca 1 3
3. Athletic Bilbao 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Granada 1 1
6. Villarreal 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Valencia 1 1
9. Atlético Madrid 0 0
10. Deportivo Alaves 0 0
11. Espanyol 0 0
12. Getafe 0 0
13. Levante 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Eibar 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Celta de Vigo 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@