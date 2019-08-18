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Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti
Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti. Antalya’da 21 yaşındaki asansör servis elemanı, nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörünü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Asayiş 18.08.2019, 17:30 18.08.2019, 17:48
Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti
Antalya’da 21 yaşındaki asansör servis elemanı, nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörünü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aykurt’tan geriye tamir sırasında kullandığı pense kalırken, gencin arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Oğuzhan’dan geriye ise sigarası, çakmağı ve asansör tamirinde kullandığı pensesi kaldı.
(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı /İHA)
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