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Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işlemi bitti

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işleminin bittiğini duyurdu. Bayraktar, Akıncı’nın motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Asayiş 01.09.2019, 13:52
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işlemi bitti
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Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işleminin bittiğini duyurdu. Bayraktar, Akıncı’nın motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın testlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar, "Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)
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