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Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50)...

Asayiş 30.09.2019, 16:06 30.09.2019, 16:36
Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#aksaray #trafik kazası #yaralı
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