Son Dakika
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...

Aksaray’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 14.08.2019, 10:12
Aksaray’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 09 TM 389 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Bedia A. (74), Menşure A. (27), Hüseyin Ali A. (4) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Abdülkadir A., Eşref A., İbrahim Ayaz A. yaraladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2019
İmsak 04:16
Güneş 05:52
Öğle 12:58
İkindi 16:47
Akşam 19:55
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@