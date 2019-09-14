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Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç etti

Aksaray’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı kentte hayatı felç etti. Yollar adeta göle döndü, evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik tamamen felç oldu.

Asayiş 14.09.2019, 17:55
Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç etti

Aksaray’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı kentte hayatı felç etti. Yollar adeta göle döndü, evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik tamamen felç oldu.

Aksaray’da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini artırınca sel ve su baskınları kaçınılmaz oldu. Sağanak yağış yolları, park ve bahçeleri adeta su gölüne çevirirken, evleri, iş yerlerini su bastı. Birçok araç göle dönüşen yollarda mahsur kaldı. İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri kurtarma ve yol açma çalışmaları başlattı. Kentte yağmur yağışı hafif şekilde halen devam ederken, birçok mahallede zemin ve bodrum katlardaki daire ve iş yeri depoları sular içinde kaldı. Yaklaşık 40 ayrı ihbar alan AFAD ekipleri ihbara konu olan adreslere intikal ederek kurtarma çalışması yapıyor.

(Yasin Can/İHA)
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