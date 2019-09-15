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Aksaray’da su baskınlarına AFAD ekiplerinden müdahale
Aksaray’da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınları AFAD ekiplerince temizlendi.
Asayiş 15.09.2019, 20:16 15.09.2019, 20:26
Aksaray’da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınları AFAD ekiplerince temizlendi.
(İHA)
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