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Alanya’da çalılık alanda yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 28.08.2019, 23:56
Alanya’da çalılık alanda yangın paniği
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Antalya’nın Alanya ilçesinde çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Alanya’nın Uğrak Mahallesi Aydap mevkisindeki çalılık ve makilik alanda çıktı. Zemindeki kuru otlar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye aracı, Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arasöz ve yaklaşık 30 işçi yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Erdal Anak/İHA)
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