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Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Silivri’de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.
Asayiş 04.08.2019, 15:58
Silivri’de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.
“OTLARI YAKMANIN HİÇBİR FAYDASI YOK”
Alevlerin arasından çıkardığı yavru kaplumbağanın üzerini temizleyen itfaiye eri Onur Kalyoncu, "Otları yakmanın hiçbir faydası yok. Küçük kaplumbağamızı yangını içerisinden kurtardık. Sağlık problemi yok. Kendisini doğaya tekrardan salacağız” dedi.(Yusuf Eker/İHA)
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