Son Dakika
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen alkollü sürücü önce bariyerlere çarptı. Ardından da lüks bir cipe çarparak durabilen alkollü sürücünün sebebiyet verdiği kazada iki kişi yaralandı. Alkol promil testine tabi tutulan sürücünün 151 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Asayiş 23.09.2019, 09:11 23.09.2019, 15:23
banner63

Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen alkollü sürücü önce bariyerlere çarptı. Ardından da lüks bir cipe çarparak durabilen alkollü sürücünün sebebiyet verdiği kazada iki kişi yaralandı. Alkol promil testine tabi tutulan sürücünün 151 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza sabah saat 06.45 sıralarında Tozkoparan Mevki D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin Taşdelen idaresindeki 34 DS 0979 plakalı lüks sürücüsünün makas atması sonucu önce bariyerlere ardından da Serhat Cansız idaresindeki 34 BFS 286 plakalı cipe çarptı.

Çarpma sebebiyle lüks otomobilin içinde bulunan iki kadında yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen Hüseyin Taşdelen trafik polislerinin alkol testine tabi tutuldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücüye yasal işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan cip sürücüsü Serhat Cansız ise yaşadığı kazayı şu şekilde anlattı:

“E-5’ten basmış gidiyorduk sol şeritten Atatürk Havalimanına gidiyordum. Arkadaş, aynadan gördüğüm üzere makas makas ata ata geldi. Kendini toparlayamadı daha doğrusu aracını. Yanında da iki bayan vardı. Bariyere girdim. Daha doğrusu önce bana sonra bariyere vurdu. Beraber sürüklendik buraya geldik. Baya hızlıydı. Zaten o yüzden toparlayamadı. Altında son model Mercedes var. Geldi önüme düştü zaten birbirimizle sürüklendik buraya geldik. Yani ikisi de pert oldu. Ben tek kişiydim. Atatürk Havalimanına eğitime gidiyordum. Yanında bayan vardı iki tane. Yaralandı bir tanesi bir tanesinin her yeri kan içinde kaldı. İkisi de bayandı. Biri ağır yaralandı. Yerden kalkamadı. Ağzından kan geliyordu. Bilmiyordum durumunu hastaneye gönderdik.

Kaza sonrası iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre boyunca trafik yoğunluğunun oluştuğu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@