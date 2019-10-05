Alkollü sürücü dehşet saçtı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası ıslanan yollar kazalara davetiye çıkarttı. Pendik sahil yolunda meydana gelen kazada ise iddiaya göre alkollü bir sürücü yüksek süratle önce trafik lambasına daha sonra kaldırımdaki demir dubalara ve sokak lambası direğine çarptı. İddiaya göre yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülürken kaçmak istedi.

PENDİK SAHİL YOLUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 22 HK 257 plakalı araç sürücüsü A.A. yüksek süratlı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce trafik lambasına daha sonra kaldırım kenarında ki demir dubalara çarpan sürücü son olarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü bölümünden çıkartılan sürücü olay yerine gelen ambulans ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmek için yola çıkan ambulans içerisindeki yaralı A.A. iddiaya göre sol şeritte ambulansı durdurarak elindeki kesici aletle sağlık personellerini kovalamaya başladı. Kaza yerinden yaklaşık beş yüz metre ileride meydana gelen olaya polis ekipleri derhal müdahale ederek A.A.’yı gözaltına alarak Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne getirdi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

(İHA)