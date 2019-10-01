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Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.

Asayiş 01.10.2019, 09:08 01.10.2019, 09:24
Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk
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Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #asayiş #metrobüs durağı #Altunizade
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