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Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 10.10.2019, 10:50
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan çatışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavga eden iki grup birbirlerine art arda silahla ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kaçışıyor.(Gamze Erdemir - Halit Arslan - Cüneyt Sevindik/İHA)
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