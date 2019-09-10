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Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı

Anadolu Adliyesi önünde yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahla saldırı olayında yeni detaylar ortaya çıktı.

Asayiş 10.09.2019, 15:49 10.09.2019, 16:23
Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı

Anadolu Adliyesi önünde yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahla saldırı olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan A.U. ve B.A. isimli şahıslar ile saldırıya uğrayan C.Y. isimli şahsın aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3’üncü Çocuk Mahkemesi’nde duruşmaya çıktıkları, mahkemenin ardından tekrar karşılaştıkları esnada silahlı saldırının yaşandığı öğrenildi. Polisten kaçarken yaralı olarak ele geçirilen B.A. ile saldırıya uğrayan C.Y.’nin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde saat 11:30 sıralarında motosikletli iki şahıs, bir grubun üzerine silahla ateş açmış ve bir kişiyi yaralamıştı. Saldırgan şahıslardan biri de kaçmaya çalıştıkları esnada polis tarafından yaralı olarak ele geçirilmişti. Saldırgan şahısların isimlerinin A.U. ve B.A., saldırıya uğrayarak yaralanan kişinin adının C.Y. olduğu öğrenildi. Şahısların aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3’üncü Çocuk Mahkemesi’nde duruşmaya çıktıkları, mahkemenin ardından tekrar karşılaştıkları ve silahlı saldırı olayının da bu esnada meydana geldiği öğrenildi. Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçmaya çalıştıkları esnada polisin ‘dur’ ihtarına uymadılar. Bunun üzerine polisler B.A. adlı şahsı yaralı olarak ele geçirdi. Kaçan diğer şahıs da kısa sürede yakalanırken olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(İHA)

#istanbul #silahlı saldırı #Anadolu Adliyesi
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